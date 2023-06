Distretto sanitario a Poggibonsi "In corso uno studio di fattibilità L’Asl vuole recuperare l’edificio"

Un mese è trascorso dalla chiusura a Poggibonsi del plesso del Distretto sanitario in via Monte Sabotino. La direttrice Biancamaria Rossi (foto) aggiorna il quadro: "E’ in corso di definizione un primo studio di fattibilità, che valuti la possibilità di recuperare l’edificio, anche in termini di costi".

Quali problemi hanno determinato la chiusura?

"E’ stata disposta il 30 maggio, dopo che, nella stessa mattina, era stata trasmessa la relazione del tecnico esterno incaricato per la valutazione. Verifiche che l’Azienda conduce regolarmente sulle sedi. E’ emerso che, per le destinazioni d’uso presenti, l’edificio degli anni Settanta non possiede i requisiti minimi di sicurezza per lavoratori e utenti, pur potendosi procedere allo sgombero dei locali e alla manutenzione degli impianti. Abbiamo costituito una sorta di unità di crisi, composta, oltre che dalla sottoscritta, dai responsabili amministrativi, tecnici e sanitari dei servizi coinvolti, per gestire la necessità di reperire spazi ove trasferire i servizi. In tre fasi".

Quali?

"Prima la chiusura immediata dell’area, per la sicurezza di utenti e lavoratori. La seconda per garantire i servizi essenziali. La terza per ricollocare le attività in sedi adeguate e con il minor disagio possibile per l’utenza. A ora tutti i servizi sanitari sono stati ricollocati in altre strutture o a Campostaggia o nella ‘casina gialla’. Da reperire un immobile per il trasferimento degli uffici amministrativi: in corso le procedure".

Le azioni per limitare i disagi?

"Abbiamo indicato contatti e indirizzi mail cui rivolgersi e organizzato un punto di informazione al piano terra del Distretto. I disagi all’inizio sono stati riconducibili a situazioni, non molte, di utenti che non eravamo riusciti a reperire al telefono per riprogrammare gli appuntamenti. La situazione poi si è normalizzata. Una criticità che stiamo gestendo riguarda lo spostamento dell’ambulatorio infermieristico a Colle, che pone problemi di accessibilità per i residenti a Poggibonsi. Stiamo valutando ipotesi per riportare il servizio su Poggibonsi".

Tempi di ritorno alla normalità?

"Ancora non è possibile una definizione certa. Dipenderà dal tipo di intervento e dai costi. C’è da tenere conto che l’edificio di via della Costituzione diventerà sede di casa della comunità Hub, con servizi obbligatori che dovranno trovarvi sistemazione. Prioritaria l’esigenza di ricollocare nella struttura detti servizi, previsti dalla normativa nazionale e regionale".

Paolo Bartalini