Distretto biologico. Aderisce anche Chiusdino

Ha registrato un’ampia partecipazione dei produttori biologici del territorio l’incontro "Facciamo il Distretto Biologico" a Sovicille, presso il centro culturale La Tinaia. Erano presenti per la Regione Toscana il dirigente Gianluca Barbieri e per l’Ente terre regionali il direttore Giovanni Sordi. Nell’intervento di apertura il sindaco Giuseppe Gugliotti, tra le novità ha annunciato anche l’ingresso del Comune di Chiusdino nel costituendo Distretto biologico, pertanto, salgono a 6 i Comuni aderenti: che sono Sovicille (capofila), Chiusdino, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radicondoli. L’incontro è stato organizzato con l’obiettivo di fornire tutte le informazioni utili alle aziende che intendano aderire al costituendo distretto. Sono state illustrate le potenzialità del distretto biologico in termini di valorizzazione delle esperienze esistenti, diffusione e implementazione del biologico, ma anche come laboratorio a cielo aperto di innovazione tecnica, tecnologica, organizzativa e sociale e come incubatore di progetti all’avanguardia e di nuove attività.

Il Distretto biologico, oltre a raccogliere la sfida dei produttori biologici del territorio, parte dalla produzione e dal rafforzamento delle filiere per toccare molte aree tematiche che interessano la comunità locale