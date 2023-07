Disinfestazione zanzare Sono in corso interventi anti larvali

E’ in corso ad Asciano, per una efficace prevenzione e per controllo, la disinfestazione delle zanzare, ma con l’obbligo di osservare una delibera della Regione, con modalità differenti rispetto al passato. "Purtroppo c’è il divieto di eseguire trattamenti di disinfestazione adulticida - spiega l’assessore con delega alla salute e all’ambiente, Marcello Patorelli -: considerata dannosa per gli impollinatori, il cui danneggiamento si configurerebbe tra i reati ambientali di tipo penale".

Serve quindi la collaborazione dei cittadini: vanno evitati ristagni di acqua che possano favorire la formazione delle larve; orti, giardini e spazi esterni di pertinenza privata devono essere sgombri da folta vegetazione, erbacce, sterpi e rifiuti.