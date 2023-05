Discussione, poi le botte

Una lite tra due uomini che è finita in rissa e a ‘sprangate’. È accaduto pochi giorni fa in quel di Colle nel parcheggio di uno dei più noti supermercati della zona. La discussione è iniziata fuori dal supermercato di Viale dei Mille. Prima parole grosse fino a quando uno dei due uomini non si è munito di un paletto di delimitazione ed ha letteralmente iniziato a colpire l’altro alla testa. Una discussione finisce, così, a sprangate. Agitazione tra i presenti che tranquillamente stavano andando a fare la spesa, ma anche tra i molti che passavano davanti alla struttura, infatti, la strada è considerata come una delle infrastrutture con il più elevato scorrimento veicolare. Non è rimasto coinvolto nessuno dei clienti del supermercato, ma scene di questa tipologia hanno certamente lasciato interdetti in molti. Alcuni, infatti, hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Sulle motivazioni è ancora tutto da chiarire, certamente nessuna giustificazione sarà valida per gesti di violenza di questa tipologia. Con tutta probabilità un problema legato al parcheggio. Sono intervenute anche le forze dell’ordine per placare la colluttazione tra i due soggetti. I carabinieri della stazione di Colle diligentemente guidati dal luogotenente Giuseppe Annunziata (in foto) sono riusciti a placare gli animi.