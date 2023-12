Discriminazione all’Università, parla il rettore

"Nei giorni scorsi si è verificato all’interno del nostro Ateneo un grave episodio di discriminazione e violenza": inizia così la lettera aperta inviata alla comunità universitaria dal rettore Roberto Di Pietra e dalla professoressa Alessandra Viviani, delegata alle politiche di inclusione ed equità. "In uno degli spazi di studio dell’Università una persona è stata attaccata verbalmente in ragione del suo apparente orientamento sessuale, con l’uso di espressioni che sono indegne e inaccettabili in una Comunità, quale la nostra, che si riconosce nei valori di uguaglianza, rispetto dei diritti e democrazia propri della nostra Costituzione – si legge nella lettera -. Nel ricordare a tutte e tutti voi che simili comportamenti non solo sono da condannare duramente, ma rappresentano anche una palese violazione del Codice etico del nostro Ateneo, e possono comportare serie conseguenze disciplinari, vogliamo esprimere il nostro più sincero rammarico e la nostra solidarietà alla persona offesa e colpita in modo così vile".

La lettera prosegue affermando l’importanza per l’Università di mettere a disposizione degli studenti spazi sicuri, in cui il rispetto della dignità di ciascuno e i valori democratici sono garantiti. "Ci auguriamo che questo sia un episodio isolato e che chiunque fra voi dovesse essere coinvolto da questo come da altri episodi di violenza e discriminazione abbia la certezza della vicinanza della nostra istituzione – si legge nella lettera rivolta agli studenti -. Vogliamo ricordarvi che i docenti e il personale sono a disposizione per reagire con forza di fronte a chi nega i più basilari valori della civile convivenza. Prendiamoci cura dei nostri spazi e rispondiamo insieme a chi vuole sminuirne il valore".

E.R.