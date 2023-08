"Discredito su Siena Jazz: interventi urgenti a Siena"

Il caso Siena Jazz approda in consiglio comunale con un’interrogazione a firma Anna Ferretti (Progetto Siena) e Luca Micheli (Pd), nella quale si chiede una presa di posizione sull’annunciata cancellazione dei corsi di avviamento musicale e "quali azioni il sindaco intenda intraprendere affinché finisca il rimpallo di comunicati che hanno come risultato certo il gettare discredito sull’istituzione Siena Jazz". Si chiede ancora "se non è il caso – affermano Ferretti e Micheli – di procedere alla nomina di un nuovo organo direttivo in grado di rilanciare l’immagine e l’azione di questa associazione che appare in sera difficoltà".

Nel documento si ricorda che i contributi pubblici, tra cui i 300mila euro erogati dalla Regione, "sono corrisposti non per finalità di tipo gestionale, ma soprattutto per le ricadute sociali, in termini di promozione della cultura in questo caso musicale. Questo obiettivo risulta clamorosamente disatteso vista la cancellazione dei corsi di avviamento musicale rivolti a un’utenza variegata come la formazione jazzistica dei giovanissimi dagli 8 ai 12 anni e dei corsi pre accademici"".