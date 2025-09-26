Discarica a cielo aperto: "E’ una vergogna sulla 429. Degrado e danno ambientale"

Era inizio agosto e in una piazzola una piccola montagna di rifiuti cominciava a prendere forma. Anche il nostro giornale aveva trattato il problema. Giorno dopo giorno qualcuno ha continuato ad usarla come discarica a cielo aperto e adesso, a fine settembre, è diventata enorme. Succede sulla strada 429 che appare sempre di più come una vera e propria pattumiera. Il massimo, che rasenta quasi il paradosso, sta succedendo adesso. Da mesi, ormai, in una piazzola sotto Vico D’Elsa c’è un bel cumulo di rifiuti, inizialmente un’opera buona, frutto di un’importante operazione di ripulitura della lunga fossa presente e della piazzola stessa. Il cumulo fu messo in sicurezza con il nastro rosso e bianco, insieme a birilli stradali, in attesa di essere caricato e trasportato verso un centro di smaltimento. C’era di tutto. Dai sacchi chiusi abbandonati dove non si sa cosa ci sia alle carcasse di pneumatici, dalle bottiglie di plastica che sono ormai in ogni dove a grovigli di nylon e oggetti di varia natura non meglio identificati. Senza contare gli inerti provenienti da qualche ristrutturazione, con mattonelle, pezzi di sanitari e di cemento indurito come il marmo. Il cumulo, adesso, ha un nastro giallo dove si legge che il tutto è in attesa di essere portato via. Uno spettacolo indegno per residenti e turisti. La cosa peggiore è che, in attesa di essere prelevato e smaltito, il cumulo di rifiuti sta diventando sempre più grande perché qualcuno pensa bene di buttarci sopra altre cose che vanno ad aggiungersi a tutto il resto.

"Siamo in tanti che tutti i giorni ci passiamo davanti - spiegano in una nota gli automobilisti e i pendolari che la percorrono in su e giù – e ad ogni passaggio c’è una nuova borsa di plastica piena di sporco, arredi e di tutto di più". "Non è un bello spettacolo e la problematica è persistente, specchio di enorme degrado e con risvolti anche ambientali", sottolinenano gli utenti di questa doppia strada. Sia il nuovo che il vecchio tracciato della strada regionale, che da Poggibonsi va verso Certaldo e verso tutto l’empolese Valdelsa, versa in un totale stato di abbandono. Pieno di rifiuti di ogni tipo, sia nelle piazzole che lungo le banchine stradali dove lo sport più affermato sembra ormai diventato il lancio libero di sacchetti dell’immondizia. Inciviltà e degrado regnano sovrane. I sacchi, disseminati ovunque spesso si aprono, in particolare quando viene tagliata l’erba e il malsano contenuto si sparpaglia ovunque. I rifiuti restano dove sono per sempre. Qualche telecamera potrebbe essere un buon deterrente.