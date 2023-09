Disastro colposo, le indagini dei Vigili del Fuoco nelle cantine

In questi giorni il Comune di Poggibonsi ha fatto fronte con gli alberghi cittadini alle spese per l’alloggio di alcune famiglie evacuate per il crollo del palazzo di via della Repubblica nella notte tra il 25 e il 26 agosto. Le famiglie sono state ospitate presso l’Hotel Ambassador e l’Hotel Italia, poi hanno trovato una sistemazione presso amici o parenti. Tutto questo mentre va avanti l’inchiesta della Procura per disastro colposo. E’ il comando provinciale dei vigili del fuoco a effettuare gli accertamenti per individuare le cause del crollo del palazzo nel centro di Poggibonsi. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. Tra le ipotesi, la presenza di acqua nel sottosuolo, in particolare nella parte alta di via della Repubblica, in prossimità della zona del crollo. Intanto, sono quasi ultimati i controlli nelle cantine del centro per accertare la presenza di acqua. Ispezioni effettuate dai tecnici del Comune e dalla polizia municipale per la sicurezza degli edifici della parte vecchia della città. In alcuni scantinati sono state riscontrate piccole quantità di acqua.