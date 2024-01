Disagio abitativo a livelli di guardia. Papi: "Così agiremo sul mercato"

"La domanda di alloggi è elevata, mentre l’offerta è scarsa. Il Comune ha deciso di scendere in campo per riequilibrare il mercato a Siena". Parola dell’assessore a Servizi Sociali, Famiglia e Politiche della Casa, Micaela Papi, che spiega così l’istituzione di un Osservatorio territoriale delle locazioni e delle politiche abitative. "Con questo strumento – sottolinea – il territorio potrà dotarsi di uno strumento utile a contrastare il presente disagio abitativo. Dai dati in nostro possesso emergono criticità relative ai costi e agli alloggi per studenti. Resta forte la cosiddetta ‘tensione abitativa’: nel 2022, per fare soltanto un esempio, c’è stata una diminuzione dei provvedimenti di sfratto, che sono stati 140 in totale, ma un aumento esorbitante delle richieste di sfratto, con un volume arrivato a + 148% rispetto all’anno precedente. Su questo e su tanti altri aspetti sarà possibile lavorare da subito". Di qui il coinvolgimento di diversi soggetti: "Hanno già aderito all’Osservatorio Sicet, Sunia, Uniat, Uppi, Asppi, i Comuni di Asciano, Monteroni d’Arbia e Sovicille, Camera di Commercio, Azienda per il diritto allo studio universitario, Cgil, Ance, Api, Cna, Confartigianato, Cravos, Fiaip e Fimaa. Il tavolo è aperto a successive adesioni, infatti a breve sono attese anche quella del Comune di Castelnuovo Berardenga e quella della Società della Salute – annuncia Papi –. Il nostro obiettivo per il momento è incentivare l’utilizzo del canone concordato, che offre vantaggi agli inquilini e agevolazioni fiscali ai proprietari. Ma ci sono altre idee allo studio in attesa del bando del Comune, che verrà pubblicato prossimamente, per incentivare i proprietari degli alloggi ad affittarli".

Papi non ha dubbi: "Le politiche della casa sono il fondamento della città, per questo vanno garantite risposte. In questa prospettiva è in arrivo anche un nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi Erp. Il Comune intende infatti rafforzare la collaborazione con Siena Casa, per rendere disponibili anche quegli alloggi che al momento non lo sono".