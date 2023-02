Disagi sulla linea ferroviaria, per i pendolari il bonus è ’fantasma’

"Come è possibile che non siano stati riconosciuti i bonus per gli abbonati del trasporto ferroviario? Si sono ancora verificati, di recente, ritardi e cancellazioni sulle nostre linee di riferimento". Così alcuni dei pendolari del territorio della Valdelsa hanno voluto esprimere anche attraverso il nostro giornale le loro perplessità, dopo aver appreso che, secondo le rilevazioni di gennaio, non è scattato il bonus abbonati. Ovvero, l’indennizzo che spetta agli utenti del servizio in presenza di problematiche collegate al trasporto. Questo perché, in base agli esiti periodici, tutte le linee si mantengono nettamente al di sopra del valore minimo dell’indice di affidabilità, fissato per questo 2023 al 97,75 per cento. Il diritto al bonus matura invece in caso di indice inferiore a quella percentuale.

Nel primo mese dell’anno solare in corso, dai dati diffusi da Trenitalia, non sono state riscontrate, sulla Firenze-Siena e su altre linee come la Siena-Chiusi o la Siena-Grosseto, delle criticità tali da determinare un abbassamento dell’indice al di sotto della quota prevista. Un quadro che non trova però concordi tutti i viaggiatori, visto che non sono mancati coloro che affermano di essere stati in qualche modo "testimoni diretti" di varie forme di disagio nella circolazione su rotaia. "Nonostante ciò, pare che tutto resti entro i limiti – affermano – e così niente bonus. Rimarremo comunque vigili sulla situazione del traffico ferroviario e non esiteremo, in caso di eventi avversi, a inviare rilievi a chi di competenza".

Paolo Bartalini