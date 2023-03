Disagi e tempi di attesa lunghi Lettera di protesta all’Asl

"Attesa fino a 40 minuti per ritirare i risultati degli esami al (provvisorio) sportello Cup del Distretto sanitario di San Gimignano in piazza del Bagolaro dove ci sono due operatori ma rimane aperto un solo sportello al pubblico". Questo il senso della lettera inviata al direttore del Distretto Alta Valdelsa, Biancamaria Rossi, per chiedere chiarimenti. Inoltre nella lettera si fa notare che "per motivi di sicurezza l’accesso al Cup da via delle Fonti è sbarrato e per entrare dall’altro accesso di via Folgore le persone disabili o con difficoltà si trovano di fronte ad alcuni scalini". Immediata la replica dell’Asl Toscana Sud Est: "Per il funzionamento del Cup nel Distretto di San Gimignano, si conferma che gli operatori assegnati sono due, uno dei quali attualmente in formazione, e che il servizio presso la sede di San Gimignano ha orari di apertura più ampi a dimostrazione della capillarità sul territorio". E ancora: "Si ricorda che il servizio di prenotazione è garantito anche nelle due farmacie presenti nel comune e che il ritiro dei referti può essere effettuato anche al Totem multimediale nel presidio tramite la tessera sanitaria o consultando il fascicolo sanitario attraverso l’App Toscana Salute". Per l’accesso dei disabili al Cup da piazza del Bagolaro, si annuncia "una riunione fra gli uffici tecnici del Comune e Asl per migliorare le condizioni di accesso alla struttura".

Romano Francardelli