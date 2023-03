Direzione Pd Nessun senese con Elly Schlein

Nessun senese nella direzione nazionale del Pd. E nemmeno esponenti aretini e grossetani. Trattandosi di un organismo di 175 persone, la questione ha destato scalpore all’interno del partito. La Toscana del sud è stata tagliata fuori e in particolare anche la provincia di Siena, da sempre (almeno fino alle elezioni del 25 settembre) considerata zona franca per eleggere esponenti di punta del partito, da Enrico Letta a Pier Carlo Padoan. Ora si attende la composizione della segreteria, per capire se ci saranno coinvolgimenti di Siena da parte della neo segretaria Elly Schlein. Il caso è stato segnalato anche a Emiliano Fossi, neo segretario regionale Pd, ma la delusione all’interno del partito senese si è già manifestata, in attesa di capire meglio le ragioni di una scelta che ha penalizzato tutte le province meridionali della Toscana.