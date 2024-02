"Dire e contraddire", via alla sfida. Partecipano otto classi del liceo

Metti le toghe per cui l’arte oratoria è essenziale nella professione, come il dire e il contraddire. E metti un gruppo di studenti del Piccolomini che amano la sfida. Cocktail perfetto per fare in modo che l’Ordine degli avvocati di Siena possa brillare ancora, come già nel 2023, a livello nazionale nel torneo ’Dire e contraddire’ appunto che è giunto quest’anno alla terza edizione. "Un progetto organizzato dal consiglio nazionale forense nell’ambito dei progetti per la legalità – spiega l’avvocato Maria Teresa Fasanaro che insieme ai colleghi Sandro Sicilia e Gabriele Cresti segue l’iniziativa per l’Ordine –; coinvolge i consigli di tutta Italia. La novità dell’edizione 2024? La squadra è del Consiglio dell’Ordine". Otto le classi del Piccolomini che scendono nell’agone: tre terze e una quarta del Classico, quattro terze del Liceo delle Scienze umane. "Abbiamo partecipato anche lo scorso anno, è stata un’esperienza molto bella per i nostri studenti che si sono confrontati con i loro colleghi di altri istituti italiani, arrivando secondi assoluti nella finale. L’iniziativa fornisce ai ragazzi l’occasione di mettere a frutto un talento che sarà essenziale attraverso sì una situazione artificiosa ma molto intrigante. Entrare dentro gli aspetti di una frase, la tesi su cui dibattono, è un vero testo di riflessione in cui vanno ad analizzare, con l’aiuto degli avvocati, gli aspetti di una polarizzazione di senso pro o contro. Quante volte nella vita di tutti accade. Una dialettica positiva in cui si rispettano punti di vista spesso opposti approfondendo le capacità di comunicazione che sono a fondamento della cittadinanza di ognuno, oggi come nel passato di questa disciplina, la retorica". "Ci sarà un torneo interno l’11 marzo che probabilmente avverrà in tribunale. Sceglieremo i 10 ragazzi della squadra del Consiglio dell’ordine che il 15 aprile parteciperà il torneo territoriale contro Fermo che faremo a Perugia", aggiunge Fasanaro. Sperando di arrivare anche nel 2024 alla sfida finale a Roma. Al via dunque la formazione degli studenti per poi scendere nell’agone confrontandosi sulla frase di Francis Bacon ’Non possiamo comandare la natura, se non obbedendo a lei’.

La.Valde.