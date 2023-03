Diplomi del Roncalli Tutto pronto per il ritiro

L’Istituto d’Istruzione Superiore Roncalli di Poggibonsi comunica che i diplomi relativi all’anno scolastico 20212022 sono pronti per il ritiro. La consegna avverrà solo su appuntamento, scrivendo a: [email protected], [email protected] indicando come oggetto "Ritiro diploma" e specificando nome e cognome, anno scolastico di conseguimento del diploma e corso di studi. Gli studenti devono ritirare il diploma personalmente portando un documento di riconoscimento valido e ricevuta del versamento di euro 15,13 fatto con Pago In Rete. Fabrizio Calabrese