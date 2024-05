Dipendenti scuole e asili in assemblea

In assemblea i dipendenti comunali dei nidi e delle scuole di Poggibonsi. Che hanno dato vita anche a un volantinaggio. "I motivi - spiega Fp Cgil - si inseriscono nella mobilitazione in seguito alla sottoscrizione da parte del Comune di un accordo separato con una sola sigla sindacale. Da anni le scuole comunali si distinguono per la qualità del servizio offerto alle famiglie, ma oggi sono in difficoltà. Come Fp Cgil chiediamo la sostituzione del personale educativo fuoriuscito per pensionamento, investimenti per la cura di materiali, collocazione del personale nella categoria D, valorizzazione del personale delle cooperative. Purtroppo non sono ancora arrivate risposte dall’amministrazione".