Dipendenti Scotte. Sigerico riserva 200 posti auto

Grandi cantieri in arrivo al policlinico (che è destinato a cambiare ’pelle’) vuol dire meno spazi per la sosta nell’area interna alle Scotte. Ben vengano i lavori ma non si possono tagliare di netto i parcheggi, da sempre un nodo delicato per chi opera nell’Azienda ospedaliero-universitaria. Che infatti si è attivata al riguardo siglando una convenzione con Sigerico grazie alla quale sono stati trovati 200 spazi auto riservati ai dipendenti nel posteggio ’policlinico1-Eliporto’, investendo 182.500 euro più iva.

La proposta era stata fatta a fine settembre per sondare appunto la disponibilità da parte di Sigerico di riservare "almeno 200 posti auto all’interno del parcheggio" che si trova in viale Bracci motivandola "con la richiesta di compensare, almeno in parte – si legge nella convenzione fresca di approvazione – la significativa riduzione di posteggi interni riservati ai dipendenti in conseguenza dell’imminente e progressiva apertura dei cantieri per i lavori di ristrutturazione edilizia". Sigerico ha detto sì per un triennio per un importo annuo di 182.500 euro: tariffa giornaliera di 2,50 euro per 365 giorni. Qualora il numero iniziale venga ridotto in conseguenza della realizzazione dei parcheggi interni, il costo sarà ridotto in maniera proporzionale. Il policlinico, una volta individuate le modalità di accesso, distribuirà ai dipendenti dispositivi per l’ingresso con spese a suo carico. E sempre l’Azienda attiverà quelli necessari per conteggiare posti liberi e occupati degli stalli riservati. Probabilmente ci sarà anche un varco dedicato. La convenzione durerà tre anni a partire dal primo dicembre prossimo e da giugno 2024 l’uso dei posti sarà monitorato ogni tre mesi per confermare o meno i 200 spazi.

La.Valde.