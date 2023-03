"Dinamismo, plasticità e Contrade"

È un artista di livello internazionale, Benedetto Cristofani. E l‘equipaggio di FiguriAmoci, quest’anno, non ha perso l’occasione di farlo salire a bordo. Autore anche della copertina, all’artista senese, che ha ricevuto il testimone da Tommaso Andreini, il compito di realizzare le opere esclusive – a cui sono dedicate anche delle figurine – che andranno in premio ai vincitori del concorso interno all’album: ‘I fantini delle Contrade’. Gli originali saranno poi esposti alla Galleria Lombardi Arte di Stefano Fantini. "Ringrazio Stefano e Carlo Covati – ha affermato Cristofani – che mi hanno invitato a partecipare al progetto con il mio stile illustrativo. Per rappresentare i 17 fantini ho cercato di dare risalto al dinamismo, alla plasticità dei corpi, al movimento dei cavalli, creando tavole che rappresentassero vari momenti della Carriera, dalla lotta con il rivale, alla mossa, al barbero lanciato in corsa. Esteticamente ho lavorato su sfondi monocromatici, in scala di grigi, creando l’ambientazione della corsa, la Piazza, il tufo, le staccionate con dietro il popolo, affinché ci fosse un richiamo alla Balzana".

"I colori delle Contrade sono gli unici elementi cromatici, perché facessero contrasto". I collezionisti che troveranno la figurina dorata con ‘Lo zucchino d’oro’ (ce ne sono 10 in circolazione) riceveranno la stampa completa dell’opera di Cristofani. Chi troverà tre figurine-premio ‘A nerbo alzato’ vincerà la stampa con un particolare dell’opera.