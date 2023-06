Dimissioni "inaspettate e incomprensibili" dell'Assessore Boldrini, il Sindaco Donati esprime "forte dissenso"

"Inaspettate, repentine e incomprensibili". Il sindaco di Colle, Alessandro Donati (nella foto), definisce così le dimissioni dell’assessore alle politiche sociali Samuela Boldrini, che hanno azzoppato la sua giunta. "Personalmente sono molto dispiaciuto - continua il primo cittadino -. In questi mesi di lavoro comune non è mai mancato il sostegno all’assessore Boldrini, che svolgeva bene il suo lavoro. Il suo ingresso in giunta dopo le dimissioni per ragioni di lavoro di Enza Errico, aveva ristabilito anche un nuovo equilibrio all’interno dell’amministrazione dando il giusto ruolo e rappresentanza a tutti i gruppi della coalizione. Fatto che, in una fase di lacerazione e di divergenza politica a livello nazionale, e in alcuni casi locale, tra IV e il resto del centrosinistra poteva essere letto come prova di un assetto politico da replicare, anche in relazione ad un consolidamento del quadro regionale. Evidentemente le strategie politiche di Italia Viva convergono su altri punti all’orizzonte. Le motivazioni del gruppo IV sono sinceramente risibili e dopo quattro anni di lavoro comune è possibile solo esprimere un forte dissenso verso una scelta così radicale, che non ha basi reali di conflitto se non quelle prettamente politiche e di riposizionamento in vista delle elezioni amministrative del 2024".