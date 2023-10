Dimissioni a Siena Jazz. Pressing del Cda. L’addio è ’congelato’. Oggi il secondo round

Una notte di riflessione. E’ quanto ha concesso il presidente dimissionario di Siena Jazz, Vito Di Cioccio, al termine della riunione-fiume del Cda, nel corso della quale gli è stato chiesto dai membri nominati dal Comune e dalla Provincia di restare alla guida dell’Accademia musicale. Il confronto è durato oltre tre ore, durante le quali il vicepresidente Lorenzo Rosso e i consiglieri Annamaria Tiberi, Giampaolo Belli, Francesco Giusti e Vincenzo Ialongo (indicato dalla Provincia) hanno preso atto delle difficoltà evidenziate dallo stesso Di Cioccio e dal direttore artistico Antonio Artese nella gestione di Siena Jazz.

Si è parlato del clima di "evidente ostilità" registrato nei confronti della governance da parte del personale, dei docenti e degli stessi studenti, ma anche dei risultati ottenuti con la semestrale, dove il direttore amministrativo Mauro Cianti (anche lui dimissionario, ndr) è riuscito a ridurre l’indebitamento dell’Accademia, passato da un milione e 249.400 euro a 914.646 euro, con una riduzione del debito di 335mila euro e con un utile ’lievitato’ in sei mesi da 42mila a 219mila euro.

Di qui il pressing del Cda sul presidente, il direttore amministrativo e il direttore artistico, pressing formalizzato in una nota ufficiale: "Il Cda di Siena Jazz, anche alla luce della relazione del Collegio dei Revisori dei conti che ha evidenziato gli ottimi risultati della semestrale, con una imponente riduzione del debito dell’Accademia, dato oggettivo che va nella direzione della missione di risanamento e rilancio di Siena Jazz, ha respinto all’unanimità le dimissioni del presidente Di Cioccio, del direttore artistico Antonio Artese e del direttore amministrativo Mauro Cianti".

La lunga trattativa ha portato all’aggiornamento della riunione del Consiglio alla giornata di oggi, quando i vertici dimissionari dell’Accademia saranno chiamati a dare una risposta definitiva alle istanze del Cda. E in attesa di risposte è anche l’amministrazione comunale: finché viene garantita continuità nella governance di Siena Jazz, non si rende infatti necessario per Palazzo pubblico emettere un nuovo bando di selezione. In caso di diniego da parte di Di Cioccio, Cianti e Artese a proseguire il percorso intrapreso dallo scorso gennaio alla guida dell’Accademia musicale, il sindaco Nicoletta Fabio si regolerà di conseguenza.

"Andava fatto un ultimo, estremo tentativo per scongiurare che l’istituzione restasse acefala", il commento a caldo di autorevoli esponenti del Cda al termine della riunione-fiume di ieri sera. Ma oggi è atteso il secondo round del braccio di ferro: da una parte c’è la richiesta dei vertici dimissionari di Siena Jazz di avere carta bianca nell’opera di risanamento e riorganizzazione dell’Accademia; dall’altra c’è la volontà del Comune di evitare una pericolosa esasperazione dei rapporti interni all’istituzione musicale.