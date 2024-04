Dimentica a mensa i soldi per curare i suoi piccoli

"Purtroppo abbiamo una situazione molto grave per un richiedente asilo. Da circa due mesi faceva una raccolta per le cure dei suoi figli malati in Pakistan. A cena ha però dimenticato la sua giacca alla mensa di Sant’Agata. Con tutta la somma che aveva raccolto. I richiedenti asilo li conosciamo tutti e ne conosciamo anche le difficoltà individuali. Questo giovane uomo è veramente in una condizione di difficoltà estrema. Chiunque possa sapere qualcosa di una giacca ritrovata a Sant’Agata o volesse contribuire con un piccolo aiuto per questo padre, è molto benvenuto. Ci si può rivolgere direttamente anche alla Corte dei Miracoli o a Refugees Welcome Italia-Siena". Questo l’appello lanciato sui social per aiutare l’uomo che ha raccolto già diverse adesioni. Persone che chiedono come poter contribuire per sostenere le cure dei figli, mentre emerge che il pakistano era a cena alla mensa di Sant’Agata ma, vista la temperatura mite, ha lasciato lì la giacca con il denaro finora raccolto. Una somma abbastanza importante per una richiedente asilo che, sostiene chi lo conosce, "è persona perbene e meritevole di aiuto". Una mobilitazione e tante condivisioni nella speranza che possa essere ritrovato quel piccolo gruzzolo che per il futuro dei suoi cari vale davvero tanto. Se qualcuno ha trovato la giacca ed il suo contenuto li restituisca. Anche in forma anonima.