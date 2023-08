Diluvio, salta anche la quarta prova Tutti i cavalli bloccati nell’Entrone

di Laura Valdesi

SIENA

Palio incerto. Ancora di più dopo la bufera che ieri alle 18.35 ha tenuto ’prigionieri’ i cavalli dentro l’Entrone fino alle 19.50, facendo saltare la terza e la quarta prova. "Sarà ancora più al buio questa Carriera, si avvantaggeranno forse i più esperti", si dice. Sì, perché gli unici test al canape, a San Martino e Casato saranno concentrati nella prova generale stasera alle 19.15. Difficile vedere azzardi per la provaccia.

L’afa toglie il respiro. La Piazza è quasi piena, soltanto la Chiocciola deve entrare ancora. Quando cadono le prime gocce, per qualcuno un refrigerio, i contradaioli sono fermi in Banchi di sotto. Cinque minuti, il cielo si fa nero. E piove. Forte. Ancora più intensamente. Fuggi fuggi generale, dai palchi e dal Campo. Ci si ripara anche davanti all’Entrone e alla Cappella, sperando che passi presto. Il meteo non prevedeva rovesci così intensi. Invece è un crescendo.Un attimo e il tufo diventa poltiglia, scivola anche chi ha le scarpe di gomma. "La prova non si fa", tutti concordi. Questione di attimi e sarà bandiera verde. Il sindaco, i deputati della Festa controllano il cielo: pioggia torrenziale. Così violenta che, anche diversi turisti con i bambini, qualche senese, spingono per entrare dentro e ripararsi dalla furia dell’acqua. Zuppi fino al midollo, vengono fatti passare dopo aver arretrato alle prime colonne le transenne di legno. E viene chiuso il portone. Un’atmosfera magica, nonostante il disagio e il dispiacere per la prova cancellata. I fantini si allontanano, Bellocchio resta fino all’ultimo insieme al cavallo. Tuoni e fulmini, il cortile si allaga. Ma loro, i barberi, non fanno uno scarto. Più sereni degli umani che continuano ad arrivare, zuppi d’acqua. Michele Bacconi del Comune distribuisce scottex per asciugare i bambini di una famiglia straniera, offre loro anche un pacchetto di cracker. L’ospitalità, prima di tutto. I rotoli di carta vanno a ruba, mentre molti tentano di avvertire i propri cari ma la linea va e viene, internet si inchioda. "Ma che fanno si fronteggiano?", dicono due ragazzini. Nella parte superiore dell’anello di Piazza, un gruppo di contradaioli si schiera. I dirigenti corrono sul tufo, sotto il diluvio. Viene evitato ogni contatto. C’è anche la polizia. Tutto secondo tradizione, se non fosse per la bufera.

Bisogna far uscire i cavalli senza che scivolino. La soluzione è la stessa dell’assegnazione dell’Assunta 2010 su cui si abbattè il diluvio tanto che i barberi vennero fatti uscire dall’Onda. La Municipale crea un corridoio con le transenne e s’inizia a farli sfilare dal portone laterale. Esce per primo Anda e Bola della Pantera, sfilando via dietro il palco delle comparse. Quindi il Bruco con Zenis, Schietta della Tartuca, Reo confesso della Chiocciola. Tocca a Tabacco che torna nella stalla della Torre, lo segue Vitzichesu del Drago, Abbasantesa della Giraffa. Nell’Entrone rimangono Viso d’Angelo dell’Aquila, Zio Frac dell’Oca e Antine Day dell’Istrice che lasciano in quest’ordine il Cortile del Podestà, passando da via Duprè e piazza del Mercato per rientrare nelle stalle.