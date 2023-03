Diga di San Piero in Campo Un milione per il progetto

di Massimo Cherubini

Torna di grande attualità la diga di San Piero In Campo a seguito dei seri problemi di approvvigionamento idrico che si stanno manifestando. Per riprendere e ultimare un progetto interrotto negli anni Novanta, si lavora per realizzare l’ invaso di San Piero in Campo. Ad annunciarlo è il senatore Silvio Franceschelli annunciando che, anche a seguito di una sua interrogazione rivolta al Ministro dell’Agricoltura, vengono stanziati soldi, un milione di euro, per attualizzare con le esigenze dei tempi moderni il progetto pensato tra i territori comunali di Radicofani e di Pienza.

"In questo periodo storico, in cui è necessario garantire un costante miglioramento della raccolta, e stoccaggio, delle risorse idriche, è essenziale ai fini irrigui per l’agricoltura – si legge in una nota diffusa dal senatore Franceschelli – incrementare l’uso razionale delle risorse idriche potabili, e per il mantenimento della biodiversità in Val d’Orcia, anche attraverso la realizzazione dell’invaso di San Piero in Campo". Le osservazioni del senatore Franceschelli giungono dopo l’approvazione, da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, della proposta di ammissione al finanziamento.

Il via libera arriva con l’ok dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale alla proposta di ammissione a finanziamento sul "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate del Ministero delle Infrastrutture". Ora a progettazione è stata ripresa "anche a seguito dell’approvazione, da parte della Regione, di un atto di indirizzo – si legge – frutto del coordinamento con i consorzi di bonifica e con gli altri soggetti interessati per identificare "le principali priorità del territorio toscano, in base alla rilevanza regionale degli interventi anche in relazione alla gestione delle crisi in caso di scarsità di risorsa idrica nonché a specifiche esigenze locali". "Con questo finanziamento – scrive il senatore – auspico che si giunga, velocemente, ad una progettazione attualizzata ,e questa sia il fondamento della realizzazione dell’opera incompiuta per la quale esiste già la disponibilità dei terreni". La notizia è stata accolta positivamente anche dal sindaco di Castiglione d’Orcia, Claudio Galletti, che ha commentato: "E’ evidente che si tratta di un intervento importante per la cui realizzazione si stimano risorse per oltre 50 milioni di euro, ed è altrettanto evidente che l’opera sarà possibile farla se lo studio di fattibilità ci restituirà un quadro con le dovuto verifiche preliminari". Soddisfazione anche da parte della Cia, con il presidente Valentino Berni. "L’auspicio è che si arrivi in tempi brevi ad una progettualità e alla realizzazione di un’opera per la quale c’è già la disponibilità dei terreni. San Piero in Campo nel comune di Radicofani, diventerebbe il terzo lago artificiale della Toscana dopo Montedoglio e Bilancino, con una portata di 17 milioni di metri cubi d’acqua.