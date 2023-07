Difficoltà per il rilascio dei passaporti

Difficoltà nel rilascio di passaporti. Una questione nazionale, ma a Poggibonsi sono da rilevare ulteriori disagi in seguito al recente trasferimento del Commissariato da piazza Fratelli Rosselli a Salceto. Personale all’opera per limitare i problemi, però qualche criticità ancora c’è, come avviene nelle fasi transitorie. Una signora che abita in Valdelsa, Tiziana Secchi, si è rivolta al nostro giornale per raccontare la propria vicenda: "Pur avendo io un appuntamento per il 14 luglio (il primo disponibile con registrazione online fatta ad aprile), nessuno - scrive - mi ha avvertito dell’impossibilità di procedere a causa dello spostamento del dipartimento passaporti a Salceto. Alle mie proteste di non essere stata avvertita (inevitabili dopo che mi ero recata prima alla vecchia sede poi a quella provvisoria), mi è stato risposto che avrei avuto il passaporto dopo la nuova configurazione del sistema. I funzionari mi hanno garantito che, non appena configurato il sistema, sarei stata contattata. Per ora non ho ricevuto comunicazioni. Ho deciso di rivolgermi a La Nazione per segnalare il disservizio, auspicando una soluzione". Paolo Bartalini