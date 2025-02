"Differenziata da migliorare". Le maggiori criticità per organico e multimateriale

Raccolta differenziata da migliorare, soprattutto per organico e multimateriale. Queste alcune delle considerazioni emerse in commissione consiliare ‘Garanzia e controllo’, che ha incontrato i vertici di Sienambiente. L’azienda è tra le partecipate del Comune di Siena, che ne possiede il 5,64%. "Nel processo di certificazione carbon neutral della provincia di Siena l’avanzamento tecnologico dello smaltimento dei rifiuti ha portato benefici importanti – ha spiegato Tiziano Scarpelli, presidente di Sienambiente –. Il solo impianto delle Cortine fra vecchia e nuova versione risparmia circa 110mila tonnellate di gas serra l’anno". Sempre alle Cortine avviene un grosso recupero di Co2: "Viene separata dal metano, recuperata e certificata per essere impiegata nell’industria agroalimentare (per fare il gasaggio per circa 600 milioni di bottiglie all’anno) – ha aggiunto Scarpelli –. In più abbiamo un nuovo innovativo biodigestore che usa circa 40mila tonnellate di rifiuto organico annuo per produrre biometano, che viene re-immesso direttamente in rete, con un progetto congiunto fra Sienambiente ed Estra. Produciamo 2,5 milioni di metri cubi all’anno di biometano".

Il punto sulle criticità l’ha fatto il direttore tecnico, Fabio Menghetti: "Possiamo migliorare la raccolta organico, siamo molto al sotto della media studiata per quando andrà a regime (30% di meno dello stimabile). La presenza di organico fuori dalla raccolta specifica produce difficoltà di lavorazione su tutto il resto e sarebbe buono separare anche l’organico della cucina dal verde. In più servono passi avanti sul fronte sicurezza: troviamo migliaia di bombole in ferro ma che contengono Co2 (estintori, bombole di saldatura) che oltre a essere estranee alla raccolta differenziata e a crearci difficoltà di lavorazione sono pericolosissime: esplodono. Anche la non separazione fra multimateriale e vetro è problematica, per questo abbiamo investito in una linea tecnologica che seleziona i singoli materiali e la usiamo anche per l’indifferenziato. La cosa positiva è che a breve tutti i servizi di raccolta si evolveranno con questo tipo di divisione". Vista la complessità dei meccanismi dello smaltimento rifiuti, la commissione ha deciso di recarsi in sopralluogo negli stabilimenti. "La riorganizzazione fatta a Pian delle Cortine ha avuto riflessi positivi sul piano occupazionale. Abbiamo circa 30 persone in più assunte direttamente da Sienambiente – ha concluso il presidente –. E abbiamo assunto anche altre 10 persone nell’impianto di riciclaggio dei pannelli".

Eleonora Rosi