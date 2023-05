Difesa della stazione E’ nato un comitato

E’ nato un comitato per la difesa della stazione di Chiusi. I promotori sono il gruppo Possiamo, la lista civica Chiusi Futura, i partiti M5s, Psi e Sinistra Civica ed Ecologista, il periodico Prima Pagina. Oltre alla riconferma delle fermate dell’alta velocità, il Comitato chiede il potenziamento dello scalo ferroviario, auspica nuovi investimenti logistici per il trasporto merci e si dichiara contrario alla previsione di una nuova stazione dedicata all’alta velocità. "Ben venga la costituzione del Comitato - ha detto il sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini - che si concentra su un argomento che sta a cuore a tutti noi e si affianca all’impegno che l’amministrazione comunale sta portando avanti, con il sostegno del Pd, insieme ai comuni della Valdichiana, della Valdorcia, dell’Amiata senese e del Trasimeno. Come sindaci lo stiamo facendo nelle sedi opportune con Regione Toscana e il gruppo Fs chiedendo il potenziamento della linea Chiusi Siena, le fermate del Frecciarossa a Chiusi tutto l’anno, una piattaforma merci che funzioni e investimenti sulle strade statali e provinciali di interesse. La stazione alta velocità - conclude Sonnini - già c’è ed è quella di Chiusi, ma quello che per noi è scontato non lo è per chi si trova a prendere la decisione sulla stazione in linea. Di quest’ultima non ne sono un fervente sostenitore e sarebbe importante investire migliorando l’esistente. C’è una domanda però che mi sono fatto: se Ministero e Gruppo Fs ritenessero necessaria la stazione in linea, il nostro territorio avrebbe il diritto di rivendicarla? Secondo me si. Ed è proprio per questo che come comuni della Valdichiana senese abbiamo avanzato la proposta di MontalleseTre Berte che ci consente di essere presenti al tavolo e rappresentare gli interessi del territorio e di chi lo vive".