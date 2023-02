"Dietro il superbonus c’è il sistema Italia Si correggano gli errori, si salvino le imprese"

di Pino Di Blasio Fabio Petri, presidente di Artigiancredito, già al vertice della Cna Siena e nell’esecutivo nazionale dell’associazione degli artigiani, è fermamente convinto che, nell’incontro di domani tra Governo e parti sociali, sarà trovata una soluzione al grande pasticcio del superbonus congelato per decreto. "Prima si vara il decreto e, dopo che le proteste divampano, si convocano le associazioni di categoria e le parti sociali. Ovviamente sarebbe stato meglio il contrario. In un Paese normale la politica economica non è fatta dalla Ragioneria dello Stato, che si limita a fotografare lo stato dei conti pubblici, senza guardare la dinamica di ricchezza innescata dal Superbonus nel mercato interno". Pensa sia stata la Ragioneria a bloccare il Superbonus? "Il Governo è stato suggestionato dall’allarme sui conti e non ha preso in considerazione la visione di un provvedimento di medio-lungo periodo. Nell’analisi non si fa cenno all’economia sommersa che il Superbonus ha portato alla luce". La sua non è una difesa di parte? Il bilancio dello Stato non potrebbe reggere un peso di 120 miliardi di euro di debiti aggiuntivi, non tutti finiti nel risanamento degli edifici. "Non si può buttare via il bambino con l’acqua sporca. Si correggano le storture, si sanino le irregolarità, ma si...