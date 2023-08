Dietro i fondi Ue c’è la partita per le elezioni

Cristina Belvedere

Sulla rimodulazione dei fondi del Pnrr, annunciata dal ministro Fitto, si gioca in provincia di Siena la partita delle amministrative 2024. Il tutto, con lo sguardo puntato alle Regionali del 2025. Oggi a manifestare sotto la Prefettura in piazza Duomo ci saranno infatti i sindaci eletti dal centrosinistra, mentre mancheranno all’appello quelli sostenuti dal centrodestra come il primo cittadino di Siena, Nicoletta Fabio, o il collega di Chianciano Terme, Andrea Marchetti. E mentre si consuma il duello a distanza tra il presidente della Provincia David Bussagli e il parlamentare di FdI Francesco Michelotti, si attendono informazioni dalla Regione, chiamata a decidere dove e quanto tagliare.