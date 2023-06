‘Diesse Biotech Campus’ Inaugurazione in agenda per il prossimo settembre

L’inaugurazione è in agenda per il prossimo 13 settembre, ma nella struttura, il ‘Diesse Biotech Campus’ di Monteriggioni, realizzato in due anni di lavori (la prima pietra era stata posata il 18 giugno 2021) dalla ‘Diagnostica Senese Spa Società Benefit’ è già realtà. Si sono, infatti, conclusi i lavori di ampliamento dello stabilimento di Strada dei Laghi, nell’area produttiva di Pian del Casone, che hanno portato l’area complessiva Diesse a raggiungere i 10.000 metri quadrati di superficie, con una grande struttura a basso impatto ambientale e autosufficiente dal punto di vista energetico (impianto fotovoltaico da 600 kilowatt, monitoraggio delle emissioni di CO2, sistema di approvvigionamento idrico interno e strategia di riduzione dei rifiuti) che sarà il più grande stabilimento italiano del settore. Il ‘fine lavori’ è stato festeggiato da una piccola cerimonia di consegna delle chiavi, a cui erano presenti l’amministratore delegato Massimiliano Boggetti, i progettisti, gli addetti ai lavori ed i 150 dipendenti dello stabilimento. Numero che, nei prossimi mesi, è destinato ad aumentare considerevolmente, dal momento che l’azienda ha in progetto di aumentarlo di un terzo con la creazione di 50 nuovi posti di lavoro. Le settimane da qui al 13 settembre saranno utilizzate per l’allestimento di uffici, reparti produttivi e laboratori d’avanguardia. E’ prevista la creazione di un laboratorio ad alto contenimento biologico per coltivare patogeni da utilizzare per produrre kit diagnostici di malattie infettive; di un laboratorio di ricerca di 1.000 metri quadrati e di reparti produttivi di macchinari, stampaggio plastica, reagenti e infialamento. Fondata nel 1980, Diesse è da sempre attiva nel settore biotech e specializzata nella produzione e commercializzazione di sistemi innovativi nella diagnostica di laboratorio ed ha una presenza globale in oltre 100 paesi del mondo. Dal 2019 fa parte del portafoglio imprese del fondo ArchiMed ed a luglio dello scorso anno è diventata, anche nella denominazione, ‘società benefit’, obbligandosi ad inserire nel proprio statuto gli obiettivi di beneficio per la comunità e l’ambiente, impegnandosi sul terreno della sostenibilità.