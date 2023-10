"Dieci milioni per la città. Così si guarda al futuro"

"Costruire il futuro della città ed aver cura dei suoi cittadini, delle strade, delle attività che sono presenti a Poggibonsi. E’ questo il senso di un grande progetto che la città si è aggiudicata con la programmazione europea: 10 milioni per un nuovo volto per via Garibaldi, il restauro della Fonte delle Fate, i percorsi a piedi nella Fortezza, il completamento dell’Archeodromo, la nuova casa per disabili e di edilizia sociale in via Aldo Moro". Così Lore Lorenzi, segretaria Pd di Poggibonsi, commenta il risultato dell’amministrazione comunale con il progetto ABCura. "Riuscire ad aggiudicarsi risorse così importanti – aggiunge Lorenzi – vuol dire avere progettualità, guardare oltre, pensare al futuro, legare ciò che è stato fatto, ad esempio il recupero dell’Accabì, con il centro storico e con il futuro, dando sempre più valore al centro. E’ questo che vogliamo fare. Bisogni delle persone significa scuole sicure, una casa e uno spazio per le persone che hanno disabilità e magari non hanno più la famiglia. Significa anche vivere con facilità i luoghi della cultura e dare una struttura definitiva all’Archeodromo".