Dieci milioni grazie al ’Vato’ Dalla mobilità ai centri storici

In arrivo 10 milioni di euro, grazie al Patto Vato, per le aree della Valdichiana, dell’Amiata - Valdorcia, del Trasimeno e dell’Orvietanohe serviranno a rilanciare i centri storici e il patrimonio artistico - naturalistico.

Il progetto pilota "Sistema Etruria", presentato nel 2021 nell’ambito di un bando finanziato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, è stato infatti valutato meritevole di ricevere risorse per un importo di 9 milioni e 900 mila euro. "Abbiamo unito le migliori risorse professionali e le migliori competenze del territorio e attraverso un lavoro collegiale e unitario, siamo riusciti a competere con aree metropolitane ben più attrezzate – dichiara il presidente del Patto Vato Marco Ciarini –. Il risultato ottenuto rappresenta il rilancio della programmazione dal ‘basso’ e rimette in gioco aree interne periferiche come la nostra nell’ambito dei nuovi processi di sviluppo legati alla capacità di mettere a terra le misure del PNRR e della programmazione comunitaria e regionale. Il progetto pilota Sistema Etruria ha selezionato 37 interventi proposti dai comuni e 32 da imprese del territorio in una sintesi progettuale che rappresenta un modello strategico di area rivolto a promuovere uno sviluppo integrato del territorio". Alla luce di questo risultato, il Patto Vato si pone l’obiettivo di promuovere uno sviluppo integrato dell’intero territorio attraverso la creazione di un "Laboratorio sperimentale interregionale per la ricerca e l’innovazione" che sarà composto dal Tavolo Tecnico di area e da due Dipartimenti Universitari, con lo scopo di promuovere una nuova programmazione che punta ad attivare un’elaborazione progettuale, strategica, per la messa a terra sul territorio delle misure del PNRR e della Programmazione Comunitaria.

Fra gli interventi previsti, la rigenerazione dei centri storici e dei borghi, la revisione del sistema di mobilità e dei trasporti, la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e culturale, la promozione delle Comunità Energetiche, la salvaguardia e tutela dei bacini idrici del Lago Trasimeno, del Lago di Chiusi e Montepulciano e del Lago di Corbara, la qualificazione del sistema scuola e formazione nel territorio.

Massimo Montebove