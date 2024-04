Dieci milioni di lavori a Staggia Senese

Staggia Senese in questo periodo è un grande cantiere aperto. Un’opera pubblica è quasi terminata e di un’altra stanno per partire i lavori. "Gli interventi sul centro storico di Staggia sono partiti da piazza Grazzini, la piazza principale, che è quasi ultimata, e proseguirà su via di Borgovecchio, dove i lavori stanno ormai per partire - afferma il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli –. Già chiusi, invece i lavori in via della Pace, al parcheggio. Quando parlavamo della variante al tracciato della Cassia a Staggia Senese, molti erano gli scettici. Una discussione ormai di lunga lena e lavori (soprattutto il finanziamento) che non c’erano. Noi rilanciammo dicendo che la variante era una opera necessaria, non più rinviabile, anche per avviare un percorso di riqualificazione degli spazi pubblici nel centro storico: il primo lotto è aperto da mesi ed il secondo è in fase di realizzazione. Circa 10 milioni il valore complessivo. Nel frattempo – conclude il primo cittadino poggibonsese – abbiamo anche lavorato anche sulle scuole, soprattutto sulla scuola Marmocchi che abbiamo riaperto dopo la chiusura repentina a causa dell’esito delle verifiche strutturali".