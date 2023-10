Dieci ispettori per 27mila aziende. Sciopera l’ispettorato del lavoro

Oggi il personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di Siena sciopera per la terza volta. "A distanza di 6 anni dalla sua istituzione come agenzia autonoma dal Ministero del Lavoro, avrebbe dovuto razionalizzare le risorse sulla vigilanza in un unico ente per contrastare la strage delle morti, lo sfruttamento, il lavoro clandestino e quello nero, - spiega Fp Cgil di Siena -; invece continua a non avere destinazione di risorse necessarie per il funzionamento, nonostante un attivo di 214 milioni in bilancio, mancando di una vera autonomia organizzativa e finanziaria che lo renda in grado di rispondere alle crescenti richieste dell’utenza e di un mercato del lavoro sempre più precarizzato". Prosegue la Cgil: "Va dotato degli strumenti economici ed organizzativi adeguati per il contrasto ad una piaga che produce ogni anno in Italia centinaia di morti e migliaia di feriti sul lavoro, di cui 3 decessi e circa 1040 infortuni nel 2023 nel nostro territorio, a causa della dilagante inadempienza e bassa cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro, o peggio, per la clandestinità in cui operano alcune aziende o cooperative fittizie. L’ITL di Siena ha un organico di 20 unità di cui solo 10 ispettori su tutta la provincia a fronte di una presenza di circa 27.000 aziende".