Dieci appuntamenti per Forza Italia Toscana Il 24 settembre a Siena Forza Italia Toscana organizza 10 eventi in 10 mesi nei 10 capoluoghi di provincia. Primo evento a Siena: tema legge sull'olio oncologico, presentata dalla deputata Patrizia Marrocco. Un'occasione per affrontare le importanti sfide del 2024.