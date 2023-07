Dieci anni senza Graziano Becchetti "Grande umanità e un sorriso rassicurante"

Il 3 luglio 2013, vittima di un incidente stradale lungo la Siena-Grosseto, scomparve Graziano Becchetti, all’epoca presidente provinciale di Confesercenti Siena. Aveva 54 anni: apprezzato commerciante di abbigliamento, Becchetti era stato nominato al vertice di Confesercenti per la prima volta nel 2005 per poi essere riconfermato nel 2009 e nel 2013, pochi mesi prima della scomparsa; da due giorni era anche vicepresidente regionale. Da quella mattina il suo sorriso, la sua educata determinazione smisero di brillare: "Quella mattina resterà indelebile –ricorda Leonardo Nannizzi, attuale presidente provinciale -. Il senso di vuoto e sgomento dell’ immediato ha creato nel tempo una pienezza e consapevolezza della persona che era: un amico, una persona di grande umanità, un sorriso furbo e rassicurante. Lo ricordo così, pensando alla moglie Paola ed ai figli Virginia e Samuele". Nel ricordo della sua dedizione alla comunità, Confesercenti realizzerà in autunno una iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione con la LIlt ed il professor Michele Maio, direttore di Immunoncologica alle Scotte.