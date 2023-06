Diciottenne aggredito in centro "Aiuto da testimoni e telecamere"

di Laura Valdesi

SIENA

"Durante i controlli nel centro storico sono arrivate alcune segnalazioni da parte dei residenti che avevano notato un gruppo di giovani litigare animatamente tra loro. Si spostavano fra Piazza del Campo e le vie limitrofe", spiega il capitano della Compagnia dei carabinieri di Siena Lucia Dilio. Che sta indagando su un’aggressione avvenuta mercoledì sera a due passi dal Campo. Un giovanissimo picchiato e mandato in ospedale: 30 giorni di prognosi. Episodio in cui molti hanno rivisto lo spettro delle baby gang che fra il 2020 e il 2021 hanno creato grande allarme a Siena, fenomeno poi debellato.

Cosa è successo capitano Dilio dopo la segnalazione dei cittadini?

"Due pattuglie del Radiomobile si sono recate sul posto rintracciando vicino a Piazza, in via del Porrione, un gruppo di ragazzi. Durante l’identificazione è emerso in realtà che sarebbero stati testimoni di una lite animata fra giovani. In particolare uno di loro ai carabinieri, ha riferito di essere stato poco prima avvicinato da un ragazzo del gruppo che litigava, ricevendo un pugno in volto. Senza alcun motivo".

Sul posto è intervenuto anche personale sanitario.

"Sì, che ha medicato il giovane. La prognosi è di 30 giorni, presentava evidenti segni di lesioni sul volto e in particolare sul naso".

Un episodio che induce ad alzare la guardia. Le telecamere di videosorveglianza possono essere di aiuto?

"Va detto che in realtà si tratta del primo episodio di lite fra giovanissimi del 2023 in cui interveniamo. Stiamo attualmente indagando e svolgendo approfondimenti anche attraverso le immagini della videosorveglianza comunale. E ascoltando anche i testimoni. Sono fiduciosa che arriveremo ai responsabili".

Il ragazzo è un senese maggiorenne.

"Sì. Stiamo parlando di giovani poco più che maggiorenni".

C’è il timore che si possano essere ricreate piccole bande di ragazzi che attaccano briga con i coetanei nel centro storico?

"Al momento non abbiamo percezione di un tale fenomeno. E’ il primo caso, ripeto, nel quale interveniamo per una segnalazione di lite fra giovani. Nel 2022 sono stati tre gli episodi di questo tipo. Sicuramente con l’arrivo della bella stagione verranno intensificati i servizi di controllo straordinario del territorio, soprattutto nel centro urbano proprio per evitare che la ripresa della movida e l’apertura dei locali fino a notte tarda possa suscitare problemi di sicurezza".

Lanciano un appello ai giovanissimi.

"Divertitevi ma responsabilmente. I servizi verranno organizzati proprio per garantire loro tale opportunità".

Diverse le telefonate ricevute mercoledì sera dall’Arma di cittadini che avevano notato il gruppetto un po’ sopra le righe spostarsi nelle vie del centro, come poi confermato anche dai ragazzi identificati nel Porrione. Proprio qui, uscendo da un bar, il 18enne era stato colpito da uno del gruppo che gli aveva sferrato il pugno. Senza ragione apparente. Dopo gli accertamenti alle Scotte, il ragazzo ha presentato formale denuncia. "All’esito degli approfondimenti investigativi – concludono i carabinieri – verrà informata la procura della repubblica per le opportune valutazioni in merito ad eventuali responsabilità penali". Questa volta, a differenza che nel passato, sembra che la ’banda’ litigiosa non sia di stranieri di seconda generazione.