"Diceva tutti che mi voleva far togliere il ’giochino’: la caccia"

"Uscii di casa, chiusi la porta e mi soffermai sul pianerottolo per guardare il cellulare. Che mi venne sfilato con forza da mia moglie". Inizia così la testimonianza di un uomo che vive in Valdichiana e che è accusato di lesioni aggravate, appunto, nei confronti dell’ormai ex moglie. L’uomo ha raccontato la sua versione di quella che è stata denunciata dalla donna, che appartiene ad una famiglia in vista, come un’aggressione che le aveva procurato un grande dolore. Un episodio accaduto nel maggio 2019. Dopo il fatto lei aveva preso la macchina dirigendosi al pronto soccorso, come aveva potuto verificare il marito che l’aveva seguita. Con lui il rapporto si era incrinato. "C’erano piccole discussioni, non andavamo d’accordo. Lei pensava che avessi una relazione", le parole sul banco dei testimoni davanti al giudice Andrea Grandinetti. L’imputato ha aggiunto che da qualche tempo la moglie andava dicendo anche ai familiari che voleva togliergli il ’giochino’. La sua passione era la caccia, quindi il riferimento sarebbe stato al porto d’armi.

Oltre all’imputato ha testimoniato anche la cognata che ha riferito "di non aver mai assistito ad atti violenti" da parte dell’uomo, né l’aveva mai sentita gridare chiedendo aiuto. "Era sempre molto aggressiva, nutriva risentimento nei confronti della famiglia del marito", ha aggiunto la testimone. "L’unico episodio violento? Quando fu lei a dare un ceffone" all’imputato, difeso dall’avvocato Stefano Del Corto. Un altro testimone ha riferito che la donna gli disse ’dovrai cercarti un altro amico per andare a caccia’. Il processo è poi stato rinviato.