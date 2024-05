Dibattito tra i candidati. Picardi viene contestata: "Mi fermo qui". E se ne va

Un confronto con sorpresa in uno spazio polivalente del Bernino pieno di gente. I quattro candidati sindaco di Poggibonsi, ospiti nella sede dell’Upp per l’iniziativa di Valdelsa.net coordinata da Stefano Calvani, a un certo punto dell’incontro restano in tre – Susanna Cenni, Loriano Checcucci e Claudio Lucii – a causa della defezione di Angela Picardi. "Mi fermo qui", ha affermato il candidato del centrodestra, proprio durante il suo intervento su centro storico, commercio e ruolo del Politeama. Picardi abbandona la sala, seguita dai suoi sostenitori.

Stupore tra molti dei presenti che non avevano ravvisato alcun segno di ostilità tra il pubblico, sia verso Picardi così come nei riguardi degli altri aspiranti primi cittadini. Ma a quanto pare non tutto è filato liscio agli occhi di Picardi, se è vero, come rileva la sua lista civica, Poggibonsi Merita, "che la decisione muove dall’impossibilità di dialogare e di interloquire in un clima di rispetto reciproco". Soprattutto, secondo Poggibonsi Merita, è fondamentale "il diritto di parola costituzionalmente garantito", si legge in una nota nella quale vengono rivolti in modo ironico "i complimenti a un candidato consigliere del Pd in prima fila". Si dà dunque il nuovo start alla discussione.

Vuota una sedia al tavolo dei candidati e Cenni, candidata del centrosinistra, si dice dispiaciuta: "In un confronto è auspicabile ascoltare le opinioni di ognuno, per arrivare a un’idea compiuta". Aggiunge Checcucci: "Anche a me dispiace per la mancanza di Angela nella prosecuzione del dibattito. Comunque trovo giusto continuare, per rispetto di tutti".

Fioccano i commenti in platea, tra chi esprime vicinanza a Picardi e chi invece si affida a una metafora: "Inammissibile riportare a casa il pallone mentre la partita è in corso". E via con i pareri raccolti fra le persone: "Se la candidata Picardi ha sentito di essere stata ‘zittita’, a maggior ragione sarebbe dovuta rimanere al suo posto per esporre con determinazione il programma".

Tensioni, da un lato e dall’altro, che derivano dal conto alla rovescia per le urne e possono apparire comprensibili, osservano alcuni. "Ma nel 2019 il clima era molto più acceso", ribattono altri.

L’autoironia di Checcucci, candidato sindaco di Rifondazione comunista, sembra infine una piccola lezione di stile: "Noi di Rifondazione comunista siamo superiori: riusciamo a essere minoranza anche all’interno del nostro stesso partito", chiude, applaudito, riferendosi alla sua lista che annovera più indipendenti che iscritti.

Paolo Bartalini