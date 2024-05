Dibattito sul ’Tubone’: "Non è sostenibile"

Il Coordinamento Salviamo l’Elsa interviene in seguito alle dichiarazioni rese a Canale 3 e La Nazione Siena da Roberto Pierucci, Ad di RCR, in favore del progetto di centrale idroelettrica denominato ‘Tubone’. "È un progetto che produrrebbe sì energia rinnovabile, ma in un modo non sostenibile – afferma il coordinamento – Per gli stessi motivi e in ascolto dei cittadini, non solo l’attuale amministrazione, ma anche tutti e quattro i candidati a sindaco di Colle si sono dichiarati contrari al progetto".

"Il cosiddetto ’tubone’ – continua il coordinamento – progetto proposto dalle aziende Mak2 e Pvg, consiste in una condotta forzata di 120 centimetri di diametro che verrebbe interrata passando accanto o all’interno delle Gore, manufatti antichi e in parte di origine medievale sotto tutela della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, che ha espresso un parere negativo. Il ’tubone’ consentirebbe il prelievo del 50% dell’acqua dal Fiume Elsa a partire dal ponte di San Marziale, all’inizio del Parco fluviale, per poi renderla dopo oltre 4 chilometri, a valle del ponte di Spugna, cioè alla fine del parco, che verrebbe quindi compromesso nella sua totalità e nel suo tratto più bello, il SentierElsa. Si tratta di un prelievo eccessivo, come è stato ampiamente dimostrato".

"Siamo naturalmente a favore delle energie rinnovabili – continuano – ma contrari a questo progetto. Siamo aperti alla collaborazione con le istituzioni, con le aziende e con la stessa RCR per sviluppare un piano alternativo e veramente sostenibile, per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul nostro territorio, che abbia una visione di più largo respiro e di rispetto per le risorse naturali".