"Diavoli e Fiori" Il 16 lo spettacolo

"Diavoli e fiori". È questo il titolo dello spettacolo teatrale per bambini e Piccoli Delfini in programma sabato 16 settembre alle ore 18.30 nei locali della Società Giovanni Dupré della Contrada Capitana dell’Onda. Lo spettacolo, presentato da Michele Polo, rientra nel cartellone della Rassegna "L’estate dei burattini in Contrada"