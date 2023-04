"Dialogo a quattro sui grandi temi"

Quattro candidati sindaco hanno risposto all’appello dell’associazione Confronti per un incontro. All’hotel San Marco si sono presentati Roberto Bozzi, Nicoletta Fabio, Emanuele Montomoli e Fabio Pacciani (Anna Ferretti aveva annunciato l’assenza per "impegni già in agenda che non sono riuscita a rimandare"). Numerosi i presenti. "Abbiamo chiesto – commentano da Confronti – risposte chiare sui temi del futuro: Mps, policlinico, ritorno di ‘una’ Università degli studi, distretto delle scienze della vita, turismo e rapporto del capoluogo col territorio provinciale. Le abbiamo avute grazie a questi candidati che non si sono tirati indietro". Diverse le vedute su Mps, Biotecnopolo, attrattività della città per gli i universitari, futuro delle Scotte, proposte innovative per il turismo. L’associazione Confronti, prosegue la nota, "ha apprezzato la disponibilità e la chiarezza. Rifletteremo su queste quattro ipotesi di città dalle quali scaturirà il nostro indirizzo. Dispiaciuti per chi ha scelto di non esserci, dimostrando di non saper concretizzare scelte senza andare a ‘scimmiottarle’ su sentieri ai senesi ben noti". Dopo la corsa in solitario di 5 anni fa, a sostegno della candidatura di Pinciani, facile dedurre che l’associazione che fa capo ad Alberto Monaci non sarà a fianco del Pd nella competizione.