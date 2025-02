Di Pietra: "’Cronisti’. Modello laboratorio"

L’Università di Siena torna quest’anno a sostenere con convinzione il Campionato di giornalismo de La Nazione, diventato un appuntamento classico tra le varie iniziative editoriali. Lo fa perché il quotidiano, nel flusso sovrabbondante e spesso confuso delle informazioni, resta oggi uno strumento essenziale della nostra democrazia. Stimolare le nuove generazioni alla lettura, all’approfondimento e all’analisi critica delle notizie, contribuisce a costruire cittadine e cittadini più mature/i e consapevoli. E questo è, in fondo, l’obiettivo principale che si pone l’università", dice il rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra.

"Nel Campionato, le ragazze e i ragazzi diventano ’protagonisti’ della notizia, operano con una logica redazionale lavorando in gruppo, si confrontano e prendono decisioni, studiano e scrivono. Imparano, cioè, un metodo, in modo concreto. È il modello del laboratorio, che fa parte della proposta formativa dell’università. Il nostro Ateneo ha un laboratorio di giornalismo nell’ambito dei corsi di laurea in Comunicazione e realizza attività laboratoriali in tutte le discipline. In collaborazione con il Santa Chiara Lab dell’Ateneo, chiediamo alle scuole interessate di informarsi e riflettere sul cibo del futuro, immaginando come saranno gli alimenti che andremo a consumare da qui ai prossimi decenni.

Il Santa Chiara Lab, diretto dal professor Angelo Riccaboni, ha sale dedicate alla sperimentazione di coltivazioni idroponiche e aeroponiche (professor Giampiero Cai) e, al suo interno, il Kitchen Lab, coordinato dalla professoressa Patrizia Marti, produce tipi di pasta realizzati con una stampante 3D. Una delle classi che risulteranno vincitrici visiterà questo luogo, dove creatività e innovazione si toccano con mano, e credo che questa opportunità stimolerà la curiosità e l’impegno delle studentesse e degli studenti. Buon Campionato a tutte e tutti".