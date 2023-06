Di Jullo, Palio consegnato ieri al Comune

"Ti sei immerso totalmente in questa atmosfera, in questa ’magia’ che si chiama Siena", racconta sui social Tommaso Andreini che ha dipinto il Palio nel 2016 ed è stato tutor, amico, narratore della Festa al fianco di Roberto Di Jullo, artista del Drappellone di Provenzano. Che ieri (nella foto) è stato consegnato al Comune. "Stare chiusi a chiave in due dentro ad una stanza nella segretezza più totale è stato difficile.... Ma ora siamo arrivati in fondo a questa avventura... Buona fortuna Roberto. Posa i tuoi pastelli e guarda il cielo, affinché il cielo guardi te".