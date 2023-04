Di Bello: "40mila visitatori attesi nei nostri musei"

Quarantamila presenze solo nei musei senesi gestiti da Opera Laboratori nel periodo pasquale. È quanto si aspetta la società che gestisce molti tesori del nostro territorio: dall’Acropoli senese tra Duomo e Opera del Duomo a San Gimignano, da

Colle Val d’Elsa a Montalcino e Sant’Antimo, da Montepulciano a Pienza. Un itinerario della bellezza che conserva una grande capacità di attrazione turistica. "Dal primo aprile – osserva Stefano Di Bello, manager di Opera responsabile delle attività senesi – tutti i musei sono aperti come in altissima stagione, quindi con organico maggiorato per garantire il miglio servizio ai visitatori e l’orario più disteso possibile, compreso il giorno di Pasqua".

Molte le prenotazioni, ovviamente anche dall’estero. "Complessivamente ci aspettiamo circa quarantamila visitatori nelle strutture che seguiamo – afferma Di Bello –. Sempre di più stiamo verificando che il turista utilizza i nostri servizi per pianificare un viaggio culturale in più tappe, prenotando magari due o più musei in città diverse. Questo si traduce in una permanenza di più giorni e anche in una presenza di qualità".

Basterebbero da soli i musei per garantire un grande richiamo, ma a questi si affiancano anche iniziative di indubbio valore. A partire da quella nella cripta del Duomo di Siena, dove è allestita la mostra “Dalla spada alla croce“ con l’esposizione del reliquiario di San Galgano. A Pienza, su iniziativa delle Pie Disposizioni e di Opera Laboratori, domenica 16 a palazzo Piccolomini sarà inaugurata la mostra “Da Palizzi a Severini. Pittori italiani tra ’800 e ’900 nella raccolta Bologna Buonsignori”.

O.P.