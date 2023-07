Detenuti avevano cellulari nascosti nelle parti intime

Trovati ieri cellulari e microtelefoni nascosti nelle celle e occultati nelle parti intime. A svelare l’operazione svolta dal comandante di reparto al carcere di San Gimignano è stato il sindacato Uilpa polizia penitenziaria. "Il problema dell’introduzione dei telefonini negli istituti pone diversi interrogativi sia sull’entità della pena che viene inflitta ai detenuti, sia sulla carenza di mezzi che la penitenziaria ha per contrastare questo fenomeno ormai diffuso in tutta Italia. E’ quindi auspicabile che il personale venga equipaggiato di strumenti (che a quanto sembrerebbe sono fermi al Provveditorato) atti ad inibire questo reato e poi formati ad usarli. Non meno importante sarebbe l’invio a Ranza di risorse umane nell’imminente mobilità nazionale per adempiere ai servizi e garantire soprattutto la sicurezza contro detenuti del circuito Alta sicurezza".