"Destra e sinistra. La differenza è. Viale Sardegna"

"Il Pd è pienamente soddisfatto di quanto realizzato dalla Regione Toscana. Grazie a un investimento di 12 milioni di euro nascerà a Siena uno dei maggiori poli assistenziali della Toscana. L’edificio di Viale Sardegna, pensato come sede della Provincia prima che la riforma depotenziasse questo Ente, ospiterà la Casa di Comunità Hub, il consultorio, servizi di salute mentale infanzia e adolescenza, ambulatori specialistici, assistenza domiciliare, ambulatori infermieristici, CUP, Unità di valutazione multidimensionale, continuità assistenziale, diagnostica di base, presenza medica e infermieristica h24 sette giorni su sette, ambulatori di medicina generale e di pediatria di libera scelta ed altri servizi. Sono risorse che il governo di centrosinistra, con l’allora ministro Roberto Speranza, aveva assegnato alla Regione Toscana. Sicuramente in controtendenza rispetto al governo della destra, la stessa che governa Siena, impegnato a tagliare la sanità pubblica e ad abbassare il rapporto tra PIL e risorse per il Sistema Sanitario".

Il segretario provinciale Pd Andrea Valenti (foto) rende merito all’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, al presidente Eugenio Giani e alla Asl di aver lavorato "perché questo progetto centrale per la città di Siena e per tutta la provincia andasse in porto, restituendo alla comunità un immobile che assumerà un ruolo centrale nella cura e nell’assistenza delle persone. Le risorse per l’acquisto dell’immobile saranno destinate dalla Provincia di Siena alla ristrutturazione dell’ ex caserma dei Vigili del Fuoco in Viale Cavour per accogliere l’indirizzo in studi biotecnologici del Monna Agnese. Quando ci chiedono la differenza tra destra e sinistra, una delle principali è che la destra, con il suo Governo e il silenzio dei suoi amministratori locali, taglia sulla sanità e sull’istruzione pubblica. La sinistra investe su questi due temi cruciali".