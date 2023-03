’Destinazione Terzo Polo’ Prima mossa di Castagnini

’Destinazione Terzo Polo’: è la lista riformista, di area liberale, democratica, popolare e civica presentata ieri dal candidato sindaco Massimo Castagnini. Affiancato dal vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli (Italia Viva) e dal neoassessore comunale al Patrimonio David Chiti, Castagnini è stato chiaro: "Il mio civismo è rappresentato dalla mia storia personale. Ho una strategia inclusiva, cioè sono aperto a chiunque voglia fare delle cose per il benessere della città".

E sull’alleanza con Scaramelli: "Ci siamo intesi da subito, in quanto ci riconosciamo in valori riformisti e liberal-democratici. Il mio pragmatismo si basa sulle idee e sul programma – ha aggiunto Castagnini –. Serve la partecipazione di tutti, perché io lavoro facendo squadra, basandomi sull’ascolto, l’analisi, la condivisione e l’azione che risolve i problemi".

Scaramelli ha spiegato: "Siamo la prima lista che viene presentata. Crediamo in questo contenitore civico dove chi appartiene a un partito viene considerato un valore aggiunto. Del resto non esiste impegno civico che non sia politico e non c’è impegno politico che non sia civico".

’Destinazione Terzo Polo’ vede in lista esponenti di spicco di Italia Viva accanto ad appartenenti a ’Siena Doc’. Di qui una sorta di apertura a future adesioni esterne da parte dello stesso Scaramelli: "Nelle prossime settimane, anche chi ha scelto percorsi diversi potrebbe riconoscersi in questo progetto per il governo della città".

Chiti ha concluso: "Castastagnini sta facendo una campagna elettorale forte, presente sul territorio attraverso il dialogo con i cittadini. Il nostro è un ’progetto del fare’, che parte dal basso per dare nuovi servizi a Siena come il Pronto soccorso pediatrico realizzato alle Scotte".

Svelati infine i primi nomi della lista: Massimo Cava, Paola Piomboni, Cristina Ferri, lo stesso David Chiti, Achille Cocco, Francesca Bartalini, Pierluigi Imperato e Piero Savorgnani.

C.B.