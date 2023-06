Destatevi!", a Siena 5 serate artistiche con musica, teatro e poesia"

Sono già alcuni anni che l’Accademia dei Fisiocritici mostra l’illuminata volontà di fare dei propri gloriosi spazi un crocevia di stili e di arti, oltre che della scienza. Per questo c’è attenzione per la rassegna di eventi che prenderà il via oggi, con la parola chiave ’Destatevi!’, cinque serate artistiche attorno al pozzo (di scienza). Tutti eventi, nella sede in piazzetta Silvio Gigli, che prevedono anche una apericena (ore 20), oltre che lo spettacolo previsto per le 21,30. Si comincia oggi con "Mo(vi)mento cerebrale: canzoni in libertà" con ilragazzodelcampo, ossia Leonardo Breschi, un giovane cantautore che da qualche anno canta ogni sera in Piazza del Campo e che sta riscuotendo sempre più successo. Il 5 luglio ancora musica con i sei artisti dei Princesa Quintet e il loro spettacolo "De André al femminile: non solo cover" che affida a una voce femminile uno speciale tributo a Fabrizio De André e all’uomo che ha cantato i grandi temi dell’esistenza umana. Si passa alla musica da camera il 12 luglio con gli archi e i fiati del Franci Chamber Ensemble, tredici allievi del Conservatorio di Siena che faranno vivere un evento che mette insieme i brani classici e moderni di Ravel, Morricone e Beethoven.

Il 20 luglio va in scena "Acquazzurra: le canzoni di MogolBattisti" l’innovativo spettacolo del gruppo musicale HPO e dell’attrice Chiara Savoi che alterna l’esecuzione dei brani con interventi teatrali di personaggi legati ai testi delle canzoni. Chiusura il 25 luglio affidata al teatro e a un pool di sette donne, fra attrici e regista, con "Per una manciata di donne e terra: la riforma agraria in Maremma nel racconto delle donne", protagoniste nel secondo dopoguerra del riscatto del ceto contadino dalla realtà mezzadrile.

Massimo Biliorsi