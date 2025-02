D’Ercole: "In sei mesi persi 1.200 posti"

"Siamo di fronte ad una pericolosa deriva con la nuova era trumpiana che ha saldato l’anima nera del mondo", a tracciare il quadro del lavoro e introdurre i temi referendari è Alice D’Ercole, segretario generale Cgil Siena. "Tirano venti di guerra, l’Europa è spaccata, fragile la tregua a Gaza, un groviglio di interessi economici traina le politiche - inizia la segretaria D’Ercole –. In Italia il mantra meloniano è che il ricco non paga le tasse, mentre le buste paga dei lavoratori sono più leggere, si tagliano i contributi a enti locali, università, scuola, sanità e si ferma la legge sul salario minimo".

Quindi i numeri drammatici dell’occupazione senese, che "in sei mesi - continua – ha perso 1.200 posti di lavoro e l’8 per cento dei lavoratori vive con ammortizzatori sociali". Le vertenze sindacali aperte vedono Telco con 50 esuberi annunciati; Avicoop fa tremare 200 dipendenti; Paycare 38; Vitap 40; Comege 25; Travertino Toscano 10. Poi ci sono i 299 dipendenti senesi di Beko, frutto dell’unione ad aprile di due gruppi aziendali, che a dicembre annunciava già la chiusura di alcuni siti, quello di Siena a fine 2025. Le multinazionali arretrano: Gsk prevede 270 uscite, il 15% del personale; il Biotecnopolo è solo sulla carta; l’industria del legno ha 120 lavoratori con misure di sostegno; la pelletteria ne 1.300 con ammortizzatori sociali; l’edilizia è orfana dei bonus fiscali; la camperistica vola ma il 10% dei contratti non è stato rinnovato.

"E’ una provincia sempre meno attrattiva - conclude D’Ercole –, che non ha saputo ripensarsi senza Mps. Il voto è la risposta democratica di un Paese antifascista, in cui noi siamo i partigiani del lavoro".