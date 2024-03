D’Ercole alla guida della Cgil: "Ecco le sfide nazionali e locali"

Alice D’Ercole è da ieri la nuova segretaria generale della Cgil di Siena, la prima donna a guidare il sindacato senese. Ha ottenuto oltre l’80 per cento dei consensi nell’assemblea generale, che si è svolta alla presenza del segretario generale toscano Rossano Rossi e dei segretari confederali regionali Paola Galgani e Paolo Gozzani. "Abbiamo tante sfide davanti, a livello nazionale e locale", commenta la neo segretaria generale della Cgil senese.

D’Ercole, da dove è partita nella sua relazione?

"Dalle tante sfide a livello nazionale: mancati rinnovi dei contratti, perdita di potere d’acquisto e ricchezza delle famiglie in caduta, fisco che colpisce sempre di più lavoratori dipendenti e pensionati. Il rischio è un peggioramento delle condizioni di vita e minori servizi pubblici, con tutto ciò che ne consegue. E in testa c’è l’emergenza morti sul lavoro: non c’è casualità, però, se si deregolamenta i rischi aumentano".

Sul fronte politico?

"Temiamo che la riforma istituzionale, se passasse la proposta del premierato, indebolirebbe il presidente della Repubblica a aprirebbe a una deriva autoritaria. Insieme all’autonomia differenziata, i rischi per l’assetto del Paese sarebbero altissimi".

Guardiamo al territorio senese: quali le emergenze?

"Le sfide sono tante, intanto c’è la questione Whirlpool. Vero è che il processo di acquisizione ha dimensioni internazionali, ma il problema è che non ci sono certezze sul polo produttivo senese. Vigileremo su quello che accadrà, la crisi non può ricadere tutta sulle spalle dei lavoratori".

La Cgil è spesso intervenuta di Biotecnopolo e distretto industriale. Come valuta la situazione?

"È una battaglia centrale, che sconta ritardi del Governo sul Biotecnopolo e poca decisione sul distretto industriale delle scienze della vita. Serve la capacità di fare sistema e mettere a rete il tessuto produttivo, attirando nuovi investimenti".

Quali sono gli altri temi rilevanti?

"Ovviamente Mps, ma anche la tenuta dei nostri atenei, centrali per dare forza e prospettive ai nostri giovani. A questo si lega anche il tema dell’abitare, bisogna avere la possibilità di vivere in questa città".

In provincia sta emergendo il polo della pelletteria in Amiata. Come lo valuta?

"Sicuramente si assiste a elementi di crescita e rafforzamento di quel polo, bisognerà in ogni caso prestare attenzione ai rischi che derivano da cambiamenti del ciclo produttivo".

La Cgil è reduce da un duro scontro con il Comune di Poggibonsi, che giudizio ne dà?

"Siamo in attesa di capire se i candidati sindaco vorranno dare un valore all’unità sindacale e proveranno a ricomporre una frattura così pesante, dopo la firma di un accordo separato. Attendiamo segnali su questo fronte".

Lei è stata in segreteria con Seggiani, si pone in continuità?

"Mi è stata consegnata una Cgil in salute, in crescita e con un bilancio sano. Da noi le scelte sono sempre condivise, proseguiremo in molte delle battaglie intraprese in questi anni".

È la prima donna a guidare la Cgil senese: questo che effetto le fa?

"È un motivo di orgoglio, il tema delle donne è sempre attuale, basti pensare alle discriminazioni che subiscono per la maternità o alla percentuale di dirigenti ferma al 20 per cento del totale. La scelta di una donna anche per ruoli di vertice dovrebbe essere la normalità, ma così ancora non è. Dobbiamo impegnarci perché in futuro lo sia".