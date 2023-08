Dentistry pubblicato il bando Test di ammissione il 17 ottobre

Ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Dentistry and Dental Prosthodontics (in lingua inglese): il bando sarà aperto dal 18 al 29 settembre. I posti disponibili sono 23 per cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia e 12 per non comunitari residenti all’estero. L’esame di ammissione si terrà il 17 ottobre, alle 12, al San Niccolò.